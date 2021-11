Baba Suwe: Mr Latin kéde bí TAMPAN àtàwọn òṣèré tíátà ṣe tọ́jú Baba Suwe lásìkò àìsàn

Ile rẹ to wa ni ojule Kẹrindinlgbọn, opopona Oluwatimiro, ibudokọ Ewu-Elepe, ni opopona Ijede nilu Ikorod ni ayẹyẹ isinku naa ti waye.

Oniruuru awọn eeyan jankanjankan lo peju sibi eto isinku naa, to fi mọ awọn gbajumọ osere tiata Yoruba lọkunrin ati lobinrin lọpọ yanturu.

Lara awọn eekan osere tiata to peju sibẹ ni Adebayo Salami (Oga Bello), Bolaji Amusan (Mr Latin), Afusat Balogun (Madam Saje) ati Afonja Olaniyi ( Sanyeri).

Nigba to n sọrọ ki wọn to gbe Baba Suwe wọ kaa ilẹ lọ, aarẹ fun ẹgbẹ awọn osere, TAMPAN, Bolaji Amusan, taa mọ si Mr Latin ba BBC Yoruba sọrọ nipa iru eeyan ti Baba Suwe jẹ.

Ninu ọrọ rẹ, Latin ni eeyan to se ọwọn ati iyebiye ni Baba Suwe laarin awọn osere tiata, ti awọn si nifẹ rẹ gidigidi.

O ni ọrẹ, ẹgbọn ati alajọsisẹpọ awọn ni oloogbe naa, ti awọn si sa ipa awọn lati ri pe o bori aisan to n ba finra, ki ọlọjọ to de.

Iranwọ ta se fun Baba Suwe nigba to wa lori aisan ko lonka, a ko pariwo ni:

Nigba to n salaye oniruuru igbesẹ ti ẹgbẹ osere tiata TAMPAN gbe lati ra ẹmi Baba Suwe pada lasiko to wa lori aarẹ, Latin ni awọn tiraka.

Koda, ki n to di aarẹ fun ẹgbẹ TAMPAN, ni wọn ti n ran Baba Suwe lọwọ lori aisan rẹ, nigba ti emi naa si di aarẹ, mo tẹsiwaju lati maa seranwọ fun.

Koda, ọjọ mẹrindinlgbọn ni Baba Suwe lo nile iwosan ẹkọsẹ fasiti Eko ta mọ si LUTH, awa la gbe gbogbo ẹnawo to wa nidi rẹ, oloogbe ko si san kọbọ nibẹ.

Latin wa sẹ pe irọ nla ni ahesọ ọrọ to n lọ kiri igboro pe TAMPAN ko ran oloogbe naa lọwọ nigba to nilo atilẹyin wọn lasiko ti aisan rẹ le koko.

O ni ẹgbẹ osere tiata naa lo seranwọ bo se yẹ, to fi mọ ọmọ ẹgbẹ kọọkan to sun mọ Baba Suwe, ti ikọọkan wọn si sa ipa to wa nikawọ wọn.