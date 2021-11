Baba Suwe: Babatunde Thompson sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó wé ikú Moladun mọ́ Babatunde Omidina lọrun

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Baba Suwe and Moladun

Gbajumọ osere tiata kan, Babatunde Thompson, ti ọpọ eeyan mọ si Mr Thompson ti salaye nipa awọn isẹlẹ to sẹlẹ si gbajumọ alawada nni, Babatunde Omidina, ti ọpọ eeyan mọ si Baba Suwe.

Thompson, lasiko to n sọrọ nipa Baba Suwe nibi eto isinku rẹ l'Ọjọbọ kepe pe, aburo Baba Suwe ni oun, ẹbi kan soso ni awọn.

Nigba to n kede iru itọju nla ti Baba Suwe ri gba lasiko to n saisan, osere tiata naa ni awọn ri owo tọju oloogbe naa, amọ o kan wu Ọlọrun lo mu lọ.

Ọmọ rẹ, Junior to si sọrọ pe baba oun ku, oun ko ri ẹbi tabi ara gan ti tọrọ aforijin nipa ohun to sọ.

Ẹ jẹ ki a gba pe Ọlọrun lo pe Baba Suwe sọdọ, asiko ti ti to fun un lati ku ni.

Aisan yẹn kan duro lai san, to si daju pe o wa lati wa mu ẹmi Baba Suwe lọ ni."

Nigba to n sọrọ lori ahesọ ọrọ kan to ni Baba Suwe lo pa iyawo rẹ, toun naa jẹ osere tiata eyiun Moladun, Johnson ni kii se ẹgbọn oun lo pa Moladun rara.

Iku Baba Suwe dun ẹbi gan an nitori ogo ẹbi Omidina ni Baba Suwe jẹ, gẹgẹ bi emi naa.

Ọkunrin kan to n jẹ Ẹgbẹji sọ ahesọ ọrọ pe Baba Suwe lo pa Omoladun ati pe oun naa yoo ku ti ko ba jẹwọ.

Nitori kii ṣe igba ti gbogbo eeyan pe Baba Suwe ku gan an ni o ku, Baba Suwe ti ku sara tipẹ tipẹ nitori iku Moladun

Igba wo ni ẹni to n sọ pe Baba Suwe yoo ku ko, ni pada ku, lẹyin to ti ku sara tẹlẹ."

Bakan naa ni Thompson yan pe gbogbo ajo to yẹ ki wọn ṣe ni wọn ṣe lati tọju oloogbe naa, gbogbo ere to yẹ ki wọn sa ni wọn sa, amọ, aisan ti ko gboogun, Ọlọrun Ọba ko ni fi kan wa.

O ni Baba Ẹgbẹji kan n polowo ọja rẹ ni, to si n beere pe nigba ti Egbeji n sọ nipa ẹni to maa ku, ki lo de ti ko le sọ nipa ẹni to maa ni laari?