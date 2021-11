Letter to Khadija: Bàbá Khadija, ọmọ ọdún méjì tí wọn jí gbé lọ́dún márùn-ún sẹ́yìn, kọ lẹ́tà ìdárò nípa ọmọ rẹ̀ sórí ayélujára

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Ninu ifọrọwerọ, to ba BBC sọrọ nipa ọgbẹ ọkan yii to jẹ ẹdun ọkan nla fun oun ati iyawo rẹ, n se lo n fojojumọ sunkun.

Ninu iwe to kọ naa, Suleiman sọ pe ọdun marun un to kọja lọ, ko rọrun fun idile oun lai si ọmọ pẹlu awọn sugbọn awọn n gba ladura pe ki eledua fọwọ kan ọkan awọn to ji ọmọ naa gbe, ki wọn si tu silẹ''