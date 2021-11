Ogun Tanker explosion: Òhun táa mọ̀ nípa ìbúgbàmù ọkọ̀ aképo ní Lafenwa l'Òwúrọ̀ ọjọ́ Àìkú réè

ìṣẹ́jú 4 sẹ́yìn

O kere tan eeyan mẹta la gbọ pe o ti padanu ẹmi wọn ninu ijamba ina kan to waye ni Lafenwa lẹba reluwee ni Abeokuta.

Ijamba ina yi to ṣẹyọ latara ibugbamu ọkọ agbepo kan to subu lulẹ la gbọ pe o jo awọn sọọbu ni agbegbe naa tawọn eeyan mi si farapa.

Ninu alaye ti atẹjade kan lati ọdọ ajọ to n mojuto lilọ bibọ ọkọ loju popo ni Ogun TRACE ti se sọ,aigbọran awọn eeyan to fẹ gbọn epo to n san danu lo fa iṣẹlẹ yi.