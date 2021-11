Police, road safety Marshal killed in Ekiti: Bí Ọlọ́pàá àti ọ́ọ́físà àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó se kú níbi idigunjale Banki Aramoko Ekiti

Iroyin to tẹ wa lọwọ sọ pe awọn adigunjale kọlu ilé ifowopamo kan ni ilu Aramoko, Ìpínlẹ̀ Ekiti ni ọjọ Aje èyí tó ti mú èmi èèyàn méjì lọ ti awọn míì sì fara pa.

Iṣẹlẹ naa la gbọ pe o ṣẹlẹ ni ìrọlẹ ọjọ Aje. Iroyin ni awọn adigunjale kọlu ile ifowopamọ Wema to wa ni aarin gbungbun ilu naa ati agọ Ọlọpaa ilu ọhun lẹẹkanṣoṣo.

Ṣe ni awọn ara adugbo n sa asala fun ẹmi ara wọn lasiko iṣẹlẹ naa eyi to ni ọpọlọpọ iro ibọn ninu ati awọn nkan ti wọn gbagbọ pe abugbamu niwọn.

Lẹyin iṣẹlẹ naa to to wakati kan gbako, awọn to ṣoju wọn koro ni ṣe ni awọn adigunjale ọhun na papa bora si opopona Aramoko si Erinjiyan.