Oduduwa Republic: Banji Akintoye kọ̀wé-fipò sílẹ̀ bíi alága ẹgbẹ́ NINAS,Òhun tó mú ṣé bẹ́ẹ̀ rèé

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ede aiyede to n waye laarin agbarijọpọ ẹgbẹ awọn ajijagbara lapa Guusu Naijiria NINAS, ti tubọ gbilẹ si.

Ọrọ na ti awọn onwoye ohun to n lọ ro pe yoo yanju laipẹ ti gbọna mii yọ ni bayii ti alaga ẹgbẹ naa, Ọjọgbọn Banji Akintoye kọwe fi ipo rẹ silẹ.

Awọn ẹgbẹ to wa ninu NINAS ni ẹgbẹ Ilana Omo Oodua, to n ṣoju ẹya Yoruba, ati ẹgbẹ Lower Niger Congress, LNG, to n ṣoju ẹya Igbo.