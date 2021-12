Sotitobire: Bí ìdájọ́ ṣe ń lọ nílé ẹjọ́ rèé lórí ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn tí Alfa Babatunde pè

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ileẹjọ kotẹmilọrun to n joko ni ilu Akure ti kede saaju pe ọjọ Kẹta,Osu Kejila ni awọn yoo gbe idajọ kalẹ lori idajọ ẹwọn gbere ti wọn fun wolii naa lori ẹsun ijinigbe.

Awọn agbẹjọro fun igun olupẹjọ ati ijọba ti gunlẹ sile ẹjọ, to fi mọ Wolii Babatunde to pe ẹjọ Kotemilorun naa.

Bakan naa ni awọn alatilẹyin olupẹjọ naa, to fi mọ awọn ọmọ ijọ rẹ ati awọn onworan ti pe babi lati mọ bi idajọ naa yoo se lọ.

Sotitobire church: Ẹgbẹ́ CAN ní kí ìjọba ṣe ohun tó yẹ

Woli Babatunde Alfa ti ọpọ eniyan mọ si Woli Sotitobire ni adari ati oludasilẹ ijọ Sotitobire Miracle Church to wa ni ilu Akure ni ipinlẹ Ondo.

Woli Sotitobirẹ n beere lọwọ ileẹjọ kotẹmilọrun lati da ẹjọ to ran an lọ si ẹwọn gbere ni Ọjọ Kẹfa, Osu Kẹwaa, ọdun to kọja nu.