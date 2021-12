Int'l Day for Persons with Disability: Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣetán láti máa gbàwọn àkàndá ẹ̀dá ṣíṣẹ́

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Ọga agba orilẹ ede Naijiria, Usman Alkali Baba ti kede pe ileeṣẹ ọlọpaa ti ṣetan lati maa gba awọn to ni ipenija ara ṣiṣẹ.

Ninu atẹjade kan ti ileeṣẹ ọlọpaa fi sita lati ọwọ alukoro rẹ, CP Frank Mba, loni to jẹ ayajọ awọn to ni ipenija ara, ni ọrọ yii ti suyọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọga ọlọpaa Naijiria ni igbesẹ yii waye lẹyin ọpọ ijiroro pẹlu akọwe agba ajọ to n ri sí ọrọ awọn to ni ipenija ara, Ọgbẹni James David Lalu eyi to ṣabewo sí ọga ọlọpaa ni ọfiisi rẹ niluu Abuja.