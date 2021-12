Baba Suwe: December 23 ni àwọn òṣèré yóò ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún Omidina

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Adura Fidau yi n waye lẹyin ti wọn ti sinku rẹ saaju lọsẹ to kọja ni agboole Baale, agbegbe Ewu Elepe nilu Ikorodu ipinlẹ Eko.

Ni nkan bii ago meji ọsan ni eto adura naa gbera sọ, ti awọn oṣere bi Bolaji Amusan to jẹ aarẹ ẹgbẹ TAMPAN ati awọn eeyan jankan jankan miran naa peju si lati yẹ Baba Suwe si.

Akọroyin BBC to peju sibi eto adura naa jabọ pe Alhaja Salawa Abẹni akọrin Waka ati Taiwo Hassan taa mọ si Ogogo naa wa nibi isinku yi, to fi mọ awọn osere tiata jankan miran.

Awọn alfa to joko adura yii fi asiko naa ṣe waasi isiti fawọn mọlẹbi Baba Suwe, pe ki wọn fi igbe aye to ṣe mu yangan ṣe iranti ẹni rere to lọ.