African Sports Personality of the Year award: BBC kéde àwọn tó pegedé láti gba àmì ẹ̀yẹ èrè ìdárayá ọdún 2021

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Ileeṣẹ iroyin BBC ti kede orukọ awọn eeyan to fa kalẹ fun ami ẹye ẹni to pegede julọ ninu ere idaraya lọdun 2021.

Wọn yan awọn eeyan ọhun gẹgẹ bii aṣeyọri wọn ninu awọn ifẹsẹwọnsẹ ti wọn ti kopa kaakiri agbaye laarin oṣu Kiini si oṣu Kẹsan an, ọdun 2021.

Eliud Kipchoge

Eliud Kipchoge di gbajumọ lẹyin to jawe olubori ninu ere ije oni maili mẹrindinlogun ninu idije Olympic.

Lẹyin naa ni igbimọ Olympic naa kede orukọ rẹ gẹgẹ bii okunrin to tayọ julọ ninu idijẹ ọhun.

Okunrin ọhun jawe olubori ninu idije mẹtala ninu marundinlogun to ti kopa ninu rẹ.

Lẹni ọdun mẹrindinlogoji, Eliud Kipchoge ni okunrin to dagba julọ ti yoo bori ninu ere-ije gigun ninu idije Olympic lẹyin Calos Lopes, lati Portugal lọdun 1984.

Faith Kipyegon

Faith Kipyegon bori ninu ere 1,500 mita lẹyin to ti kọkọ bori ninu ere ije naa ni Rio de Janeiro lọdun 2016.

Lẹyin to bori tan lo fi aṣeyọri naa sọ ori ọmọ rẹ obinrin to jẹ ọmọ ọdun mẹta, eyii to ni oun lo fun oun ni iwuri lati ṣe aṣeyọri.