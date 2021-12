Sylvester Oromoni: Ìyàwó Gómìnà sọ èrò ọkàn rẹ̀ lórí ikú akẹ́kọ̀ọ́ omo ọdún méjìlá Sylvester Oromoni

wákàtí kan sẹ́yìn

Arabinrin Ibijoke Sanwo-Olu iyawo Gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu ti sapejuwe iku akẹkọọ ọmọ ọdun mejila nii Sylvester Oromoni gẹgẹ bi ohun to tabuku ijọba Eko.

Sylvester to jẹ akẹkọọ ni Dowen College to wa ni Lekki ni okiki kan latari iku rẹ lẹyin ti mọlẹbi rẹ sọ pe awọn akẹgbẹ rẹ to lu nitori pe ko fẹ dara pọ mọ ẹgbẹ okunkun lo sokunfa iku rẹ.