Coronavirus Vaccination: Wo èrò àwọn eèyàn lórí rẹ̀

O fẹrẹ to ọdun meji lati igba ti awọn dokita Ilu China ṣe akiyesi awọn arun tuntun to nisé pẹlu ikọ ati ofinkin tí wọn si pe ni Covid-19 sugbọn o si n ba wa gbe di asiko yii.

Awọn abẹrẹ ajẹsara Covid jẹ eyi to pọn dandan fun igbesi aye gbogbo eniyan ni ọpọlọpọ awọn ẹya agbaye bayii.

Ti o ba jẹ dokita ni ilẹ Faranse, olukọ ni New Zealand tabi oṣiṣẹ ijọba lorilede Canada, gbigba awọn abẹrẹ àjẹsára rẹ ṣe pataki lati lọ si ẹnu iṣẹ.

Austria tí ń bẹ pinnu pe lati asiko yii lọ ó ń gbero lati mu abẹ́rẹ́ ajesara ni dandan fun gbogbo eniyan ninu osu keji ọdun to n bọ.

Àwọn to gba pe abẹrẹ Ajesara ń gba ẹmi là.

Ariyanjiyan ti o rọrun pupọ wa fun to ni o yẹ lati mu abẹrẹ ajesara Covid-19 ni dandan, wọn gba pe nipa gbigba ajesara o mu adinku ba eewu to le jẹyọ ni ninu aisan to lagbara.