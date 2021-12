Ohun tí a mọ̀ rèé nípa ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ tí olóyún fi kan sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí rédíò Gbenga Filani

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ondo ti fesi si ọrọ to gbode nipa gbajugbaja sọrọsọr ori redio nii Gbenga Filani ti eeyan kan fsun kan pe o fipa ba oun lo pọ.

Odunlami ko sọ pato boya Filani wa ni akata awọn ọlọpaa amọ o ni awọn gbọ si iṣẹlẹ naa atipe wọn yoo maa fi to awọn akọroyin leti bi iwadii ṣe n tẹsiwaju.

Nigba ti BBC beere lọwọ rẹ nipa aworan kan to gbode eyi to ṣafihan eeyan kan to jọ Gbenga Fiulani ti wọn fẹwọn de lọwọ,Odunlami sọpe oun ko mọ nipa rẹ.