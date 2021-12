Climate change: Wo àwọn orílẹ̀èdè tó ṣeéṣe kí omi parẹ́ láìpẹ́.

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Bi ọwọ omi okun ṣe n goke eti bebe nitori awọn iwa aitọ ti a n hu si ayika ati oju ọjọ eyi si ti n faa pipadanu awọn ilẹ ti ṣee dako tabi gbe, bẹẹni omi to mọ gaara ti n sọwọn lawọn erekusu wọnyii.

BBC gbe ohun to n ṣẹlẹ ni orilẹede kekere kan ni agbagbe okun Pacific (Pacific Ocean) yẹwo nibi ti orilẹede Tuvalu ti n foju winna wahala ikun omi.

Minisita feto , ibaraẹnisọrọ ati ọrọ ilẹ okeere lorilẹede Tuvalu, Simon Kofe fi ọrọ nla sowo sibi ipade awọn olori orileede lori wahala ọrọ ayuka COP26 to waye ni Glasgow lorilẹede Scotland.

Omi okun ati ewu to wa lori rẹ lọwọlọwọ

Erekuṣu kekekeeke mẹsan lo wa ni Tuwalu to to iwon ẹgbẹrun mẹrin kilomita si Australia ati Hawaii. Awọn to sun mọ ju n Kiiribati, samoa ati Fiji.