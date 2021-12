ASP Olufemi Ajisafe: Ọlọ́pàá tó ti fẹ̀yìn tì ní ọlọ́pàá ẹgbẹ́ mi jú òun sẹ́wọ̀n torí òun kọ̀ láti fún un ní N100,000 owó rìbá

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Ọlọpaa kan to ti fẹyinti lẹnu iṣẹ bayii, ASP Olufemi Ajisafe lo sọ pe ti oun ko ba ni paarọ, airiṣẹ lo mu ki oun gbaṣẹ ọlọpaa.

ASP Ajisafe ṣalaye ọrọ yii fun iwe iroyin Punch ninu ifọrọwerọ to ṣe pẹlu iwe iroyin naa laipẹ yii.

Ajisafe ni ọrẹ oun to n ṣiṣẹ ọlọpaa lo gboun ni oun ba pade ni bank kan nibi to ti jẹ ọkan lara awọn ẹṣọ banki ọhun.

''Ipinlẹ Ondo ni wọn kọkọ gbe mi lọ ki wọn to dami pada si ipinlẹ Eko.

Ọdun mọkandinlogun ni mo lo lẹnu iṣẹ ọlọpaa ki n to gboye insipẹkitọ.

Iṣẹ to dara ni iṣẹ ọlọpaa ti a ba ṣee gẹgẹ bi idanilẹkọọ ti a gba wi pe a gbọdọ sọ otitọ ati pe a ni lati yago fun iwa ajẹbanu.

Ohun to ṣẹlẹ ni pe kaadi idanimọ mi ti kọkọ sọnu eleyii ti mo si ṣe gbogbo ohun to yẹ ki n ṣe lori rẹ ki n to gba omiran.