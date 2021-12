Sean Imonioro Chukwuemeka: Oyìnbó ẹni ọdún 56 tí mo fẹ́ ní ìhùwàsí gidi ju ọ̀dọ́bìnrin ọmọ Nàìjíríà lọ

wákàtí kan sẹ́yìn

"Emi o wo iyatọ to wa ninu ọjọ ori wa, o kan da bii pe ẹgbẹ́ mi ni mo fẹ niyawo ni".

Oju opo Facebook ni Sean Imonioro Chukwuemeka ẹni ọdun mẹrindinlọgbọn to jẹ ọmọ Naijiria ti pade arabinrin ẹni ọdun mẹrindinlọgọta ti wọn jọ yo ifẹ ara wọn to si di tootọ ti wọn di tọkọ taya.

Agbabọọlu ẹsẹ kuku ni Sean jẹ to n gba bọọlu fun ilu Owerri nipinlẹ Imo bakan naa lo n ṣe iṣẹ afuni lowo latoju ẹrọ ilewọ POS.

O ni lọdun 2020 lawọn mejeji pade loju opo Facebook ibẹ si ni ifẹ ti wọ ọrọ awọn mejeeji titi to fi kọ ẹnu sii pe oun fẹ fi ṣe aya.

Labẹ akọsilẹ "awọn eeyan to ṣeeṣe ki o mọ" eyi ti Facebook maa n gbe jade ni Sean ni oun kan ti ri arabinrin oyinbo naa.

"Mo bẹrẹ si ni wo awọn ọrọ nipa oyinbo naa, iru awọn ọrọ to maa n sọ ati oniruuru nkan to maa n fi sita lori itakun rẹ. Mo wa tẹ ami pe mo fran awọn nkan to n kọ mo si kọ ọrọ ranṣẹ sii, bi a ṣe bẹrẹ niyẹn".