Soun Ogbomosho: Ka nípa Sòún Ogbomosho to kọ owó #100 mílíọ̀nù tí ìjọba Makinde ní kó fí tún ààfin ṣé

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Ni 1938 Soun kawe ni Ogbomosho Peoples Institute to ti wa pada wa di Ogbomosho Grammar School.

Soun ko ribi tẹsiwaju nidi ẹkọ rẹ eyi to mu ki o bẹrẹ iṣẹ aṣọ ofi eyi to gbe de awọn ilu bi Ilesa ati ibomiran.

Soun Ogbomoso da ileeṣẹ tirẹ silẹ to pe orukọ rẹ ni J.O Oyewumi and Co ni ọdun 1967.