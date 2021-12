Timothy Adegoke death: Ẹ̀gbọ́n Timothy Adegoke ní àwọn kan gbìmọ̀ pọ̀ láti jí òun gbé lórí ọ̀rọ̀ àbúrò mi ṣùgbọ́n...

Awuyewuye si n lọ lori iku to pa akẹkọọ MBA fasiti OAU, Timothy Adegoke si ile itura Hilton to wa ni Ile Ife.

Ẹgbọn Timothy Adegoke sọ tẹlẹ fun BBC Yoruba pe ni gbogbo igba ti awọn fi n wa aburo oun to wọ ọkọ baalu lọ si Akure lati Ife ni awọn to lọwọ ninu iku rẹ ko kọkọ fẹ jẹwọ afigba ti awọn tọpinpin.

Igba ti wọn ko ṣẹkẹṣẹkẹ sii lọwọ lo to jẹwọ to tun darukọ gbogbo awọn to pa Adegoke ti wọn si lọ sin in.