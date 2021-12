Covid-19 vacine: Àjó NYSC kò ní fún àgùnbánirọ̀ tí kò bá tíì gbabẹ́rẹ́ covid-19 kò ní lánfààní láti wọ kámpù

Ni bayii, gbogbo agunbanirọ to n sinrulu ti ko ba gbabẹrẹ ajẹsara covid-19 ko ni lanfaani lati lọ si ipagọ ọlọsẹ mẹta NYSC.

Nigba ti o ba awọn agunbanirọ isọri ''C'' sọrọ, ọga agba NYSC ṣalaye awọn agunbanirọ gbọdọ ni ẹri to daju lati fihan pe wọn ti gbabẹrẹ ki wọn to le forukọ silẹ.