Cult attack in Osun Varsity: Wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí akẹ́kọ̀ọ́ fásìtì Osun táwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn dáná sún

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Bo ti ṣe ṣẹlẹ

Ipenija nla lọrọ ẹlẹgbẹ okunkun jẹ lawọn fasiti Naijiria

One of di cults for Nigerian higher institutions na Black Axe also known as Aye, Eiye, and Buccaneers.