Marriage registry: Ilé ẹjọ́ gba agbára lọ́wọ́ àwọn ibùdó ìgbéyàwó tí ìjọba àpapọ̀ dá sílẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Ile ẹjọ giga ijọba apapọ kan nipinlẹ Eko ti kede ti kede pe ko ba ofin mu fun ijọba apapọ lati seto igbeyawo. Onidajọ D. E. Osiagor to dajọ naa sọ pe awọn ijọba ibilẹ nikan ni ofin ọdún 1999 fun ni agbara lati ṣe bẹẹ. O ni ijọba ibilẹ lo ni àṣẹ lati so ọkọ ati iyawo pọ, to si le fun wọn ni iwe ẹri igbeyawo.

O ni nitori naa, àwọn igbeyawo ti wọn ṣe nibẹ ko lẹsẹ nilẹ rara. Bakan naa lo pàṣẹ pe ki wọn o ti gbogbo àwọn ibudo igbeyawo ti ileesẹ ijọba naa da silẹ, to fi mọ ti Ikoyi pa ni kiakia. O ti to asiko díẹ̀ ti ede aiyede ti n waye laarin awọn ijọba ibilẹ kan ni Naijiria ati ijoba apapọ lori ẹni to ni agbara lati ṣe isopọ igbeyawo tabi fun ni ni iwe ẹri igbeyawo. Eyi lo si mu ki ijọba ibilẹ Eti-Osa nipinlẹ Eko, lọ sile ẹjọ lati gba agbara isakoso ibudo igbeyawo to wa ni agbegbe Ikoyi, Ikoyi Registry ti ileesẹ ọrọ abẹle fun ijọba apapọ n dari. To si fẹ ki ile ejọ tun pàṣẹ pe ki gbogbo awon ibudo igbeyawo ti ijọba apapọ da silẹ di titi pa. Pẹlu idajọ yii, o se e se ki opin de ba ariyanjiyan to ma n waye lori iwe ẹri ibudo igbeyawo to nìyí julọ ni Naijiria.