Tinubu Presidency 2023: Mo ṣèlérí láti lọ gbà'mọ̀ràn gidi kí n tó ṣe ìpinu dídupò ààrẹ ní 2023

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Adari ninu ẹgbẹ́ oṣelu All Progressives Congress (APC), Asiwaju Bola Ahmed Tininubu ti fesi lọ jọ Iṣẹgun lori gbigbe apoti idibo gẹgẹ bii aarẹ Naijiria lọdun 2023.

Tinunbu ni oun yoo rii daju pe o gba imọran kaakiri lọdọ eeyan pupọ o to ṣe ipinu boya yoo dije du ipo aarẹ ninu idibo to n bọ lọdun 2023.

Asiwaju sọ ọrọ yii jade lẹyin ipade atilẹkun m'ori ṣe to waye l'Abuja pẹlu awọn adari igbimọ apapọ to wa lati iha Ariwa.

"Mi o ni ta wọn nu," o sọ eyi nipa ti awọn to n pe fun ko di aarẹ. "But maa ṣi gba imọran to mọyan lori ati latọdọ ọpọlọpọ eniyan.