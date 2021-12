Baba Ijesha: Ilẹẹjọ́ fagilé ẹ̀bẹ̀ Baba Ijesha tó ní pẹ̀lú ipá ni òun fi kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ní àgọ́ ọlọ́pàá

Adajọ ileẹjo giga to wa ni Ikeja to n risi ọrọ ifipabinilopọ, Oluwatoyin Taiwo ti ko ọrọ Olanrewaju James ti ọpọ si Baba Ijesha danu pé òun kọ ni oun kọ gbogbo akọsilẹ ti ọlọpaa beere fun lọjọ ti wọn mu u.Adajọ Taiwo ni ẹ̀rí náà ko to nipa pe wọn na an àti pe ti wọn si fi tipatipa ni ko kọ ọrọ akọsilẹ.Ní ìtẹ̀síwájú igbẹjọ Baba Ijesha lórí ẹsun biba ọmọde lopọ ti wọn fi kan an, afurasi naa tún ti yọjú sílé ẹjọ lónìí lẹ́yìn ti awọn agbẹjọro rẹ̀ pe fun ki adajọ wọgile ọrọ akọsilẹ Ijesha nibi ẹjọ to oṣu to lọ nitori inu ira lo ti kọ ọrọ naa.