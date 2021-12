Nigeria Police 20% salary Increase: Wo àwọn orílẹ̀-èdè márùn ùn tí owó oṣù ọlọ́pàá wọn ju ti Nàìjíríà lọ

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Ṣaaju asiko yi ni aarẹ Muhammadu Buhari ti ṣeleri lati fikun owo wọn lasiko iwọde ENDSARS to waye lọdun to kọja.

Minisita fọrọ iṣẹ ọlọpaa, Muhammadu Dingyadi lo fi ọrọ yi to awọn akọroyin leti nile ijọba lẹyin ipade igbimọ alaṣẹ lỌjọru.

O sọ pe awọn gbe igbesẹ naa lati le mu ọkan ọlọpaa kuro nibi gbigba abẹtẹlẹ. Bẹẹ lo ni afikun yi yoo jẹ ki ibaṣepọ to mọranyin wa laarin wọn ati araalu.

Lara nkan tawọn ajafẹtọ to ni ki wọn tu ikọ ọlọpaa SARS ka n beere fun ni afikun owo oṣu awọn ọlọpaa.

Owo oṣu ọlọpaa ni Naijiria wa lara awọn eyi to kere julọ lagbaye to si jẹ ipenija to n kọdii ki awọn ọlọpaa ṣe iṣẹ wọn bo ṣe yẹ.