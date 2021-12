2023 elections: Attahiru Jega ní ìdìbò ọdún 2023 lè má wáyé pẹ̀lú bí ǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà báyìí

Alaga ajọ INEC tẹlẹ, Ọjọgbọn Attahiru Jega ti kilọ pe eto idibo gbogbogbo ọdun 2023 le ma waye pẹlu eto abo to mẹhẹ kaakiri orilẹede Naijiria.

Jega to sọrọ yii nigba to n sọrọ apilẹkọ nibi ayẹyẹ iranti ati ọjọ ibi ọdun kejilelaadọrin gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ to ti di oloogbe, Abiola Ajimobi niluu Ibadan.