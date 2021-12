Okùnrin tó jí àwọn olùjọ́sìn gbé ní ṣọ́ọ̀ṣì lásìkò ìṣọ́ oru kó sọ́wọ́ Amotekun l'Ondo

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Ikọ alabo Amotekun ipinlẹ Ondo ti fi ṣikun ofin mu okunrin kan, Igbekele Abiodun, lori ẹsun pe oun atawọn ẹmẹwa rẹ kọlu ṣọọṣi kan lasiko iṣọ oru, to si ji awọn olujọsin mẹrin gbe nibẹ.

Lasiko ti wọn n fi oju awọn afurasi naa lede ni olu ileeṣẹ oAmotekun to wa lagbegbe Alagbaka, niluu Akure, Adeleye sọ pe Abiodun atawọn ẹmẹwa rẹ ya bo ile ijọsin naa ni nnkan bii aago mọkanla alẹ, ti wọn si ji olujọsin mẹrin gbe lọ.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, agbegbe Edo Lodge, ni ile ijọsin ọhun wa niluu Akure.

"Abiodun yii gan lo kọkọ wọle sinu ṣọọṣi naa, to si ni ki awọn ọmọ ijọ dideduro, ki awọn ẹmẹwa rẹ to ku to wọle, wọn ji ọmọ ijọ mẹrin gbe lara wọn, wọn si ṣe awọn eeyan naa baṣubaṣu."