Nkechi Blessing: Ta ló kán gbajúmọ̀ òṣèré, Nkechi Blessing Sunday lẹ́sẹ̀?

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Gẹgẹbi alaye to ṣe, Nkechi ni ọkan lara awọn ololufẹ Wizkid to wa wo ere naa lo ṣa dede fo soke sori itage ti gbajumọ olorin naa ti nkọrin to si dii lẹsẹ mu daindain.