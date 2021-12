Sylvester Oromoni: Àwọn ọlọ́pàá gbé òkú Sylvester Oromoni, akẹ́kọ̀ọ́ Dowen College to ku l'Eko fún àwọn òbí rẹ̀ lẹ́yìn àyẹ̀wò 'Autopsy'

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Eko, Adekun Ajiṣebutu ṣalaye pe niwọn igba ti wọn ti pari awọn ayẹwo ti wọn fẹ ṣe lara oku akẹkọọ naa lati mọ iru iku to paa lo faa ti wọn fi jọwọ oku rẹ fun awọn ẹbi rẹ.

Ni ọjọ Aje to kọja ni wọn gbe oku Sylvester kuro ni ipinlẹ Delta wa si ipinlẹ Eko fun ayẹwo naa ni ileewosan kan.

Nigba to di ọjọru ni wọn gbe oku rẹ pada si ipinlẹ Delta nii ti wọn yoo ti sinku rẹ.

Amọṣa o, ko tii si ẹni to lee sọ ohun ti esi ayẹwo oku ọmọdekunrin naa jẹ, bi o tilẹ jẹ pe iwaadi awọn ọlọpaa ṣi n lọ lọwọ lori rẹ.

Lara awọn iroyin to jade lori ohun to ṣokunfa iku Oromoni ni pe awọn marun lawọn akẹkọọ to luu nigba ti wọn gbiyanjuati faa wọ inu ẹgbẹ okunkun kan nibẹ.