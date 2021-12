Ibrahim Chatta: Èmi ò gbìmọ̀ràn láti gbẹ̀mí ara mi o, ohun tó ṣẹ̀lẹ̀ ni pé - Ibrahim Chatta

Ṣe lootọ ni pe Ibrahim Chatta fi dan ifẹ awọn ololufẹ rẹ wo ni?

Amọṣa, Ibrahim Chatta ti ni ko si ohun to jọọ ati pe ibanujẹ to gba oun mu naa kii ṣe ṣereṣere rara nitori pe ibi to ka oun laya de, ohun ko tilẹ roju raye awọn oun to ṣe pataki ninu igbesi aye oun.