Boko Haram: Gómìnà Borno ṣe kóríyá fáwọn ọlọ́dẹ àtàwọn JTF tó ń kojú Boko Haram

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Eyi lo difa fun gomina ipinlẹ Bornu, Babagana Zulum to ṣe koriya fawon ọlọdẹ, at'awọn ẹṣọ JTF to fi mọ gbogbo awọn to fi ara wọn sílẹ lati kọju ija si Boko Haram nipinlẹ naa.

Gomina Zulum f'ọrọ yii lede nigba to n b'awọn olori awọn oṣiṣẹ ìmọ toto at'awọn to fi ara wọn silẹ lati kọju ija si Boko Haram niluu Maiduguri.Gomina ni igbesẹ yii jẹ ọna lati fi emi imore han si gbogbo awọn to n ṣiṣẹ ran àwọn ẹṣọ ologun lọwọ lẹnu ija si Boko Haram."Gbogbo yin patapata ni ẹ n ṣiṣẹ takuntakun lẹnu ija ti a n ja ki abo le wa nipinlẹ Bornu.Bo tilẹ jẹ pe ẹgbẹẹgbẹrun ni yin, ko si iru ohun ti a le ṣe fun yin to le to iṣẹ ti ẹ n ṣe.Lori awọn oṣiṣẹ onimọtoto wa, lati ago mẹfa aarọ ni ẹ ti maa n ji lati gba oju titi.A mọ riri iṣẹ ti ẹ n ṣe, a si dupẹ lọwọ yin gidi gidi.Apo raisi kọọkan ní Gomina Zulum kede pe ki wọn fun ẹni kọọkan wọn.