Adeyẹye Ẹnitan Ogunwusi, Ọjaja keji: Ooni Ile Ife fẹ́ gbìyànjú láti gbẹ̀mí ara rẹ̀, àlàyé tó ṣe nípa rẹ̀ nìyí

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, House of oduduwa

Bi ọpọ ba ri kabiyesi Ọọni ile Ifẹ, ko fẹrẹ si ẹni to lee roo kan Adeyẹye Ogunwusi, Arole Oodua pe Ọbalaye yii ti figbakan ri gbero ati gba ẹmi ara rẹ.

Ki o to de ori oye, Adeyẹye kii se talaka bẹẹni kii ṣe ọlẹ, oniṣowo to gbajumọ to si lamilaaka ni.