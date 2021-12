Amotekun dóòlà èèyàn mẹ́sàn án lọ́wọ́ àwọn ajínigbé lọ́jọ́ Kérésìmesì l'Osun

Awọn ẹṣọ Amotekun doola eeyan mẹsan an ti ọmọde meji wa ninu wọn lọwọ awọn ajinigbe nipinlẹ Osun lọjọ Keresimesi.

Igbesẹ yii waye lati le dẹkun awọn ọdaran to ba fẹ ṣiṣẹ ibi papaa julọ lasiko pọpọṣinṣin ọdun.

Ọga agba Amotekun kaakiri ilẹ Yoruba, Oloye Adetunji Adeleye ṣalaye pe awọn ẹṣọ bẹrẹ iṣẹ kete ti wọn tawọn lolobo nipa ohun to ṣẹlẹ.

Nigba to n ṣalaye ohun ti oju wọn ri lakata awọn ajinigbe, Ife Balogun to n lọ fun ọdun Keresimesi nilu Ado-Ekiti ṣalaye pe awọn ajinigbe ọhun ti ko owo pamọ sinu igbo fuj ọpọ wakati ki awọn ẹṣọ Amotekun to de.