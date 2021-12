NEXT Fire Abuja: Dúkìá àti ọjà jóná ráúráú lásìkò tí iná sọ ní ilé ìtajà ní Abuja

wákàtí kan sẹ́yìn

Ina nla kan ti ṣẹyọ nile itaja nla NEXT to wa lolu ilu Naijiria Abuja.

Titi di ba ṣe n ṣe akojọpọ iroyin yi, a ko ti ribi fidi ohun to ṣe okunfa ina yi.

''Gbogbo NEXT Cash and Carry ni ina ti n jo bayi. A ni ajọ panapana FCT ati tijọba apapọ ni ikalẹ. A n kesi gbogbo awọn ajọ to ni irinsẹ lati koju ina yi pe ki wn wa gburuku ti wa.''