Kayode Fayemi: Ìjọba Ekiti fèsì lórí ọkùnrin tó ní àwọn ọmọlẹ́yìn Gómìnà Fayemi ba ọkọ̀ òun jẹ́

Ijọba ipinlẹ Ekiti ti fesi lori ọrọ ọkunrin kan, Dapo Oshituyi to sọ pe awọn iṣọmọgbe Gomina Kayode Fayemi ko kọwọọ rin pẹlu rẹ ba ọkọ ''Camry Muzzle'' oun jẹ.

Oshutiyi ti kọkọ ṣe afihan ninu fidio kan to lu ayelujara pa nibi to ti sọ pe awọn ọmọlẹyin Fayemi ba ọkọ oun jẹ lopopona Oloko si ilu Akure.

Oshutiyi tun sọ pe Gomina Fayemi funra rẹ wa ninu ọkọ nigba tawọn ẹṣọ to ba a rin ba ọkọ oun jẹ.

O ṣalaye pe oun gan an ni oun duro fun wọn lati kọja bi bẹẹ kọ wọn ko le ba oun ti oun ko ba duro.

Iṣẹ iwadii ti bẹrẹ lori ohun to ṣẹlẹ yii, ijọba yoo wadii ohun to ṣẹlẹ gan an.