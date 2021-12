2021 in Retrospect: 'Lórí irọ́', E choke, àti àwọn àṣà míì tó mi ìgboro tìtì lọ́dún 2021

Oríṣun àwòrán, Davido

Ko si aniani pe odun 2021 ri bakan lara ọpọ awọn ọmọ Naijiria, paapaa pẹlu awọn ipenija to koju iul naa.

Ninu wọn la ti ri abo to mẹhẹ, gbigbẹsẹle Twitter, ijinigbe, ọwọngogo oun igbayegbadun gbogbo ati bẹẹ bẹ lọ.

Ṣugbọn sibẹ, awọn ọmọ Naijiria ko ṣai wa aye kan abi omiran lati mu inu ara wọn dun.

Ninu awọn ọna ti wọn gba mu inu ara wọn dun ni awọn aṣa atigbadegba ti wọn gbe kalẹ.

Diẹ lara awọn aṣa to gbode kan lọdun 2021 ree:

'Cut Soap For Me

Oniruuru itumọ ni wọn fun 'cut soap for me' bi olukuluku ṣe fẹ lo o si.

Igbagbọ ọpọlọpọ ọmọ Naijiria ni pe awọn ọmọ yahoo-yahoo lo gbe aṣa naa jade.

Awọn kan tilẹ sọ pe ẹnu ọmọ yahoo-yahoo kan ti aajo yiwọ fun to wa yawere ni aṣa naa ti kọkọ jade to n pariwo 'cut Soap for me' kaakiri adugbo.

Oríṣun àwòrán, @Zlatan_ibile

'Cut sop for me' ko tumo si ọṣẹ babalawo, o lee tumọ si fifun eeyan ni iroyin to lee ṣina iṣẹ fun tabi fun eeyan ni anfani ati debi giga.

Nibi ti aṣa naa gbajumọ de, awọn apanilẹrin ati alawada bii Cute Abiola, ati Tolibia fi gbe orin jade ti wọn pe akori rẹ ni 'Cute soap for me'.

E Choke

Afaimọ ko maa jẹ aṣa 'E choke' yii ni ọpọ yoo mu gẹgẹ bi asa to gbajumọ julọ lọdun 2021 bi wọn ba ni ka fi si ti ibo didi.

Ọpọ maa n loo lati fi ṣe apejuwe iyalẹnu, tabi lati fi awọn eeyan ṣe yẹyẹ.

Oríṣun àwòrán, Davido

Gbajumọ olorin, Davido lo tubọ mu ki aṣa naa gbajumọ sii.

Bakan naa ni wọn tun n fi ṣe apejuwe ọrọ, ọla, aṣeyọri ati awọn ohun rere miran loju awọn ti ko ba fẹni fẹre.

Who Dey Breet?

Aṣa miran to tun rinlẹ lọdun 2021 ni 'who dey breet?'.

Aṣa yii ko ni itumọ kan ni pato. Ọna to wu olukuluku lo gba n lo.

Ọna kan ti wọn n gba loo ni lati dẹyẹsi awọn ti ko fẹni fẹ're.

Bakan naa ni wọn tun maa fi n pe akiyesi si awọn iṣẹlẹ gbankogbi

Na….. I Wan Dey Do Now

Oniruuru ọna ni aṣa yii ba de.

Apẹrẹ ni

'Na people wey I no fit beat I wan dey fight now'', to tumọ si "awọn eeyan ti mi o le da mu ni mo fẹ maa ba ja bayii"

Aṣa yii maa n waye nigba ti awọn eeyan ba fẹ sọ pe nnkan ti apa awọn ko ka l'awọnfẹ maa rawọ le.

Ko rọrun lati tọpasẹ orisun aṣa yii ṣugbọn ara awọn aṣa to gbilẹ lọdun 2021 ni.

Wahala be Like

''Wahala be like…" ara awọn aṣa to lamilaaka lọdun 2021.

Nigba to ya lo yipo si "Wahala be like bicycle'', ''Wahala be like Noodles'', ''Wahala be like Desmond Elliot'', ati bẹẹbẹẹ lọ.

UAR

Ni oṣu kẹfa ni aṣa UAR gbode kan nigba ti iroyin jade pe ileegbimọ aṣofin apapọ Naijiria n gbero ati yi orukọ Naijiria pada si United Africans Republic, UAR.

Ni kete ti eyi jade lawọn ọmọ Naijiria ti bẹrẹ si nii gba a bi igba ọti lori ayelujara.

Koda gbajugbaja akọrin Naira Marley da si ọrọ naa

Oríṣun àwòrán, @OFFICIALNAIRAM1

Bi ere bi ere lo ba di ki awọn eeyan maa dasa ẹ jẹ ki a ta Naijiria ki a lọ si UAR ati bẹẹ lọ.

Japa

Lati inu ede Yoruba ni wọn ti mu aṣa yii jade. Japa tumọ si ki eeyan ki ere mọlẹ, ko sa asala fun ẹmi rẹ kuro ninu wahala tabi iṣoro kan.

Ju gbogbo rẹ lọ ọpọ lo n lo o fun kikuro ni Naijiria. Pupọ awọn ọdọ Naijiria lo fẹ 'japa' kuro lorileede Naijiria lọ si oke okun.

Sapa

Osi ati iṣẹ to le nlẹ ni wọn n fi Sapa da laṣa.

A le pee ni ọna kan lati faṣa pe ko si owo lọwọ eniyan.

Lori Irọ

Ajíhìnrere Ismail Badmus, ẹni ọdun ni orisun aṣa yii.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Lori iro: Ká ni àwọn Òbí mi gbà fún mí, èmi àti Sunny Ade á jọ máa 'Compete- Baba Lórí ir

Ninu fidio kan to kariaye ti wọn ya nigba to fi jade iwaasu to n kọrin lori irọ.

Werey Dey Disguise

Aṣa miran niyi to gbe ede oyinbo alamulumala ti a mọ si pidgin ati Yoruba hanu.

Oríṣun àwòrán, Happenings in Ogun

O tumọ si ki eeyan maa dibọn tabi fi ara pamọ. Igba ti wọn maa n da aṣa yii ju ni igba tieeyan kan ba n se ohun kan to lodi bi wọn ṣe ri gan ni pato.

Wa Ti Ma Gbọ

Wa Ti Ma Gbọ jẹ aṣa to yọ jade lati inu orin Adekunle Gold to akori rẹ ni ' High' . O jẹ aṣa ti wọn maa n da lati fi sọ fawọn eeyan pe ṣe wọn ko da ohun tabi ẹni ti wọn n sọ mọ ni.

Something Hooge

Gbajumọ alawada ori ayelujara, Mr. Sabinus ti awọn kan tun mọ si Investor Sabinus lo gbe aṣa yii jade.

" something hooge" tumọ si nnkan to tobi pupọ.

Oríṣun àwòrán, Facebook/mumuskit

Wọn maa n o lati sọ nipa ohun to tobi kan ti eeyan n reti tabi poungbẹ fun.

We meuve

Ọkan lara awọn olukopa eto agbelewo Big Brother Naija, Vee lo gbe aṣa yii jade lasiko to fi n ba ololufẹ re Neo ja ninu ile kan lo fi n sọ fun un pe ko kuro lọna ki oun kọja.