Pelumi Olajengbesi, agbẹjọ́rò Sunday Igboho kọ̀wé fẹjọ́ rẹ̀ sílẹ̀, Ó níòun kìí ṣe ọmọ ẹgbẹ́Yoruba Nation

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ọkan gboogi lara awọn agbẹjọro to n gbẹjọro fun oloye Sunday Igboho, Amofin Pẹlumi Ọlajẹngbesi ti kọwe fipo silẹ gẹgẹ bi agbẹjọro rẹ.

Mejila ninu awọn eeyan naa ni wọn ti gba silẹ ti meji miran ṣi wa ni ahamọ awọn DSS lẹyin ti wọn fi ẹsun igbesunmmi kan wọn nile ẹj giga apapọ to wa nilu Abuja.

Amofin Pẹlumi Ọlajẹngbesi ṣalaye ninu atẹjade to fi sita loju opo Facebook rẹ lọjọ Aiku pe oun n yọwọ ninu gbigbẹjọro fun ohunkohun to ba niiṣe pẹlu Sunday Igboho atawọn to n ja fun idasilẹorilẹede Yoruba ti a mọ si Yoruba nation.