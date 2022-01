Ikoyi collapsed building: Sanwo-Olu ní ìjọba ìpínlẹ̀ Eko yóò ṣiṣẹ́ lórí àbọ̀ ìgbìmọ̀ olùwádìí ilé alájà 21 tó wó ní Ikoyi

Lẹyin ti igbimọ oluwadii ile alaja mọkanlelogun to dawo ni Ikoyi niluu Eko jabọ fun un tan, gomina Babajide Sanwo-Olu ni ijọba ṣetan lati ṣiṣẹ lori abọ igbimọ naa.

Sanwo-Olu ṣe ifilọlẹ igbimọ ẹlẹni mẹrin ti kọmiṣọnna iṣẹ aknaṣe, Tayo Bamgbose-Martins jẹ alaga rẹ gẹgẹ bi igbeṣẹ akọkọ lori ati gbe igbesẹ lori abọ igbimọ oluwadii iṣẹlẹ ile to wo ni Ikoyi.

Awọn ọmọ igbimọ mii ni olori awọn oṣiṣẹ, Hakeem Muri-Okunola; Kọmiṣọnna eto idajọ, Moyosore Onigbanjo (SAN) ati akẹgbẹ rẹ ni ẹka ileeṣẹ ijọba to n ri si eto ọgbin, Abisola Olusanya.

Sanwo-Olu ni igbimọ ẹlẹni mẹrin yii ni di ipari ọsẹ to n bọ lati jabọ lori iṣẹ ti oun gbe le wọn lọwọ.

Ninu ọrọ rẹ, alaga igbimọ oluwadii ohun to ṣe okunfa ile to dawo naa, Toyin Ayinde ṣalaye pe igbimọ naa lọ si ibi ile to wo naa fun ayẹwo.