Akeredolu: N2.5bn owó Yorùba tó ń bọ́ sókè ọya lójúmọ́ lórí ríra màálù kò mọ́gbọ́n dání

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ to n pe fun ominira ilẹ Yoruba, Ilana ọmọ Oodua ti kede pe oun fara mọ̀ ohun ti gomina ipinlẹ Ondo, Rotimi Akeredolu sọ.Gomina Akeredolu lo ti kede saaju pe ki awọn ọmọ Yoruba maa jẹ ẹran adiẹ a n sin labẹle ati ogunfe to n se ara loore dipo ẹran maalu, to n se akoba fun agọ ara.Nigba to n sọ ero rẹ lori imọran Akeredolu yii, Ilana Omo Oodua, ti Ọjọgbọn Banji Akintoye ko sodi ni oun fara mọ ero gomina naa.