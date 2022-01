Olubadan: Seyi Makinde ní àwọn aláìmọ́kan kọ́ ni yóò kọ́ òun bí òun yóò ṣe tọjú àwọn arúgbó bíi Olubadan

Gomina ipinlẹ Ọyọ, Onimọ ẹrọ Ṣeyi Makinde ti sọrọ lori awuyewuye to rọ mọ igbesẹ fifi Olubadan miran jẹ.

Gomina Makinde lo ṣe abẹwo si mọlẹbi Olubadan to waja, Ọba Saliu Akanmu Adetunji, Aje Ogunguniso Kinni, ni aafin rẹ to n bẹ ni Popo Yemọja nilu Ibadan.

Makinde, lasiko abẹwo naa wa kede pe eto isinku to larinrin yoo waye fun Ọba alade naa pẹlu afikun pe ilana bi a ṣe n jẹ Olubadan ti ilẹ Ibadan gbọdọ pada si bi o ṣe wa tẹlẹri.

Nigba to n sọrọ lori ariwisi awọn eeyan kan to fi ẹsun kan wi pe o yẹ ki gomina pada sile lati irinajo rẹ lọgan to gbọ iroyin nipa ipapoda Olubadan ti ilẹ Ibadan.