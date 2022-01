Kuburat Alaragbo Waka Queen: Tí èmi àti Salawa Abeni bá pàdé lórí "stage' lónìí, ẹrù ò ba odò tèmi o

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

gẹgẹ bi iwadi ati nkan ti oun funra rẹ sọ fun BBC Yoruba, Alaragbo gan ti n kọ orin lati ọjọ pipẹ bii ti Salawa Abeni ni ninu orin Waka bẹẹ si ni awọn to ba jẹ ololufẹ orin Waka gidi mọ ọ bi ẹni mọ owo tori oun naa di ilumọọka lasiko to n kọrin to si di olorukọ ṣugbọn o di asiko kan ti ko sẹni to rii mọ.