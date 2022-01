Ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn: Ipá wò ní ''Voodoo'' n kò ní ìgbé ayé àwọn èèyàn Adúláwọ̀?

Ileeṣẹ BBC kan si Ọjọgbọn Dodji Amouzouvi to jẹ olukọni lẹka imọ awujọ ni fasiti Abomey-Calavi, nilẹ Benin, lati mọ nipa ẹda iṣẹṣe ati oogun ibilẹ ti wọn pe ni Voodoo ati ohun to tunmọ si gaan.

Ki laa n pe ni Voodoo,oogun abẹnugọngọ?

Ibaṣepọ yi jẹ eleyi to n sayẹwo laarin awa eeyan ati aṣẹda to ka ile ka oko, awamaridi,alaye lọrun.

Ibaṣepọ wo lo wa laarin Voodoo ati oṣo?

Awọn oniwaasu Kristẹni to kọkọ de si ilẹ Afrika nigba naa lọhun lo kọkọ pe igbagbọ ti ko labawọn to yatọ si eleyi tawọn n tẹle yi ni Voodoo.

Alaye wo lo wa nipa bi Voodoo ti ṣe wa nilẹ Amẹrika?

Ni Amẹrika, gbogbo nkan to so mọ Voodoo ṣi wa ni ṣẹpẹ ṣugbọn wọn ti ṣafikun awọn nkan to wa lagbegbe ibi to wa kun un.