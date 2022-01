Doctor delivers 'miracle' baby on flight: Bí wọ́n ṣe gbẹ̀bí ọmọ tuntun yìí lójú òfurufú

Dokita ara orilede Canada kan ko lee pa idunu rẹ mọra lẹyin to ṣeranwọ lati gba ẹbi ọmọ tuntun kan leyi to jẹ iyalẹnu lasiko ti wọn n rinrinajo ofurufu lalẹ lọ si orilẹede Uganda.

O ku bii wakati kan ki Dokita Aisha Khatib to jẹ Ọjọgbọn ni Fasiti Toronto gunlẹ si ibi to n lọ ninu kọ baalu Qatar Airways lati Doha lọ si Entebbe nigba tawọn eeyan pariwo fun iranwọ.

Wiwa si aye ọmọ tuntun jojolo naa fẹ ya a diẹ tori oṣu marunlelọgbọn ni oyun naa ṣi jẹ amọ wọn gbẹbi rẹ to si wa ni ilera pipe. Wọn ti sọ orukọ ọmọ naa ni Miracle Aisha tori Aisha ni oruk Dokita naa to gbẹbi rẹ.

Dokita Aisha to ti baba jọ ẹni to rẹ latari ọpọlọpọ iṣẹ́ to ti ṣe ni Toronto to ti n bọ nibi to jẹ pe arun Coronavirus gbilẹ gidi gan nibẹ lo rọra n gbadun sisinmi ninu ọkọ baalu lọwọ ti irọbi arabinrin naa bẹrẹ.