Nigeria vs Sudan: Super Eagles ń lépa àti gbo ewúro sójú Sudan fún ìpele tó kàn ní AFCON 2021

wákàtí kan sẹ́yìn

Ikọ agbabọọlu Super Eagles Naijiria yoo maa waako pẹlu Sudan lọjọ Abamẹta ni papa iṣire Stade Roumdé Adijia to wa nilu Garoua lorilẹede Cameroun.

Awọn agbabọọlu Naijiria yoo maa kan lu ifẹsẹwọnsẹ ọhun lẹyin ti wọn fi gbọrọ jẹka pegede ninu ifẹsẹwọnsẹ wọn akọkọ pẹlu ikọ Pharaohs ti orilẹede Egypt lọjọ Iṣẹgun to kọja.

Orilẹede Sudan jẹ ọkan lara awọn ikọ agbabọọlu to ti pẹ julọ ni ilẹ Afirika.

Sudan jẹ ọkan lara awọn orilẹede mẹta to kopa ni idije ife ẹyẹ bọọlu afẹsẹgba ilẹ adulawọ akọkọ, pẹlu Egypt ati Ethipia lọdun 1957.

Ọdun 1970 ni Sudan gba ife ẹyẹ naa nigba to gbalejo idije ọhun.

Bi Sudan ba lee bori ifẹsẹwọnsẹ naa, yoo mu wọn duro digbi lati kogoja fun ipele to kan.

Amọṣa bi o ba jẹ Super Eagles Naijiria lo ba bori, ipele ẹlẹni mẹrindinlogun to kan di dandan fun wọn niyẹn.

Bi o tilẹ jẹ pe Iheanacho lo gba goolu wọle si awọn orilẹede Egypt ninu ifẹsẹwọnsẹ wọn akọkọ to si gba ami ẹyẹ agbabọlu to pegede julọ ninu ifẹsẹwọnsẹ naa, MVP, amọṣa Moses Simon lo mu ọpọ awọn oluworan bọọlu lọkan ju pẹlu ipa ribiribi to ko ni ifẹsẹwọnsẹ naa.