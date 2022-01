Nyesom Wike: Gómìnà Wike dá rúgúdù sílẹ̀ láàárín ọlọ́pàá, Sífú dìfẹǹsì lórí ẹsùn fàyàwọ́ epo rọ̀bì

Gomina ipinlẹ Rivers, Wike ti da rugudu silẹ laarin awọn ọlọpaa, atawọn sifu difẹnsi lẹyin to fi ẹsun kan awọn agbofinro kan pe wọn n ṣe fayawọ epo, wọn si n da awọn ibudo ipọnpo ti ko bofinmu silẹ kaakiri.

Gomina Wike, lasiko to n fun awọn alaga kansu nipinlẹ naa laṣẹ lati ko orukọ awọn eeyan to n da ibupo ipọnpo ti ko bofinmu silẹ ni ipinlẹ naa fi ẹsun kan awọn oṣiṣẹ ọlọpaa ati sifu difẹnsi, NSCDC kan to ni wọn ni ibudo ipọnpo nibẹ.