Femi Branch on Bobrisky: Femi Branch ní bí àwọn èèyàn ṣe ń fi orí adé wọ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lòun sọ̀rọ̀ lé lórí nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Bobrisky nílùú Benin

Ọpọ awọn eekan ọmọ ilu Bini ni wọn fariga fun Bobrisky pe ohun to sọ nipa Ọba Benin kọja ẹnu rẹ, awọn ko si fẹ gbọ pe eegun to n baa jẹ orukọ tun ṣẹyọ mọ nilu naa.

Ninu fọnran kan to fi sita loju opo Instagram rẹ, Fẹmi Branch koro oju si ileeṣẹ iroyin naa pe irọ patapata ni wọn pa mọ oun ati pe ko si igba kan ti oun sọrọ pe inu oun dun si bi awọn eekan ilu Benin ṣe fọrọ gba agbari Bobrisky.

Fẹmi Branch ni oun ti oun sọ ni pe asiko to ki awọn eeyan bẹrẹ si ni gbe aṣa wọn larugẹ paapaa nilẹ kootu oo jiire.

Ki ni Femi Branch sọ gan ninu fọnran to fi sita ti iwe iroyin gbe jade?

Ninu ifọrọwerọ kan ti Fẹmi Branch ṣe pẹlu ọmọ Naijiria kan to n gbe loke okun, gbajumọ oṣere naa kọminu lori bi awn eeyan maa n dẹyẹsi ede wọn ti wọn si n fi ede oyinbo ṣe olubori ede ti wọn n sọ.

O ni bi awọn obi ṣe n tọ awọn ọmọ wọn lati maa gbagbọ pe ede abinibi wọn kii ṣe ohun to dara to.

O ni asiko to ki awọn ọmọ Naijiria bẹrẹ si ni ni idunnu ati ifọkanbalẹ to yẹ ninu sisọ ede wọn dipo sisọ ohun gbogbo to jẹ toke okun di oriṣa wọn.