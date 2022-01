Bode George vs Bola Tinubu: Ẹgbẹ́ olùpolongo kan ní àgbọ̀nrín èṣín sì ni Bode George ń jẹ lọ́bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Tinubu

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Ẹgbẹ olupolongo kan fun Aṣiwaju Bola Tinubu ti da esi ọrọ pada fun eekan ẹgbẹ oṣelu PDP, Oloye Bode George lori ọrọ to sọ pe awada kẹrikẹri ni erongba Tinubu lati dupo aarẹ ni Naijiria.

Ṣugbọn nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ, alakoso ẹgbẹ olupolongo fun Tinubu nipinlẹ Akwa Ibom, Ifiok Inyang, ni lootọọ ni iwe ofin Naijiria faye gba ki eeyan sọrọ lawujọ.

''Amọ, Bode George ti ṣi anfaani yii lo lẹyin to tabuku Tinubu ẹni to jẹ ogbontagi oloṣelu to tun jẹ ilumọọka kaakiri Naijiria.