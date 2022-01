2023 presidency: Wo àwọn ọmọ Yorùbá mẹ́fà tí ẹnu ń kùn lórí ìbò ààrẹ ọdún 2023

Ọpọ ọmọ Naijiria ni wọn ti n sọ nipa awọn to fẹ dupo aarẹ lọdun 2023 ti Aarẹ Muhammadu Buhari yoo gbe ijọba silẹ.

Aṣiwaju Bola Tinubu ati Doyin Okupe wa lara awọn ọmọ Yoruba to ti fi erongba wọn han lati dupo aarẹ lọdun to n bọ.

Tinubu to jẹ eekan ninu ẹgbẹ oṣelu APC kan si aarẹ Muhammadu Buhari lọjọ Aje to kọja niluu Abuja lori erongba rẹ.

Lẹyin naa lo sọ fun awọn oniroyin pe oun ti fi to aarẹ leti pe oun fẹ dupo lọdun 2023.

Eekan ẹgbẹ oṣelu PDP, Oloye Bode George ni tẹ sọ pe awada kẹrikẹri ni ikede Tinubu to ni oun fẹ dupo aarẹ Naijiria.

Bo tilẹ jẹ pe Osinbajo gan an fun ra rẹ ko tii kede pe oun maa dije fun ipo aarẹ lọdun 2023, oniruuru ẹgbẹ ni wọn ti bẹrẹ ipolongo fun igbakeji aarẹ.

Koda, olori orilẹede Naijiria tẹlẹ ri, ajagun fẹyinti Ibrahim Babangida gan buwọlu Osinbajo laipẹ yii gẹgẹ bi ẹni to le tukọ orilẹede Naijiria.

Awọn ẹgbẹ kan tiẹ sọ fun un pe ko si iru adehun ti o le ṣe pẹlu ẹnikan to le ni ki o maa dije fun ipo aarẹ.

Fayemi gan an fun ra rẹ ko tii sọ fawọn ọmọ Naijiria pe oun yoo dupo aarẹ lọdun 2023.

Bakan naa ni Okupe ṣeleri lati wa ojutu si ina ọba to n ṣe mọna mọna ti awọn ọmọ Naijiria ba le dibo fun oun.

Ọpọ sọ pe Fashola gbiyanju nigba to fi jẹ gomina ipinlẹ Eko eyi to tumọ si pe yoo gbarada to le di aarẹ orilẹede Naijiria.