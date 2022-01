Dayo Kujore: Ọmọ olóògbé olórin Juju fi àidunnú rẹ̀ lẹ́yìn tó ní àwọn èèyàn kò kẹ́dùn pẹ̀lú ẹbí rẹ̀

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Ayinke Dayo Kujore to jẹ ọmọbinrin gbajugbaja olorin Juju to di oloogbe, Dayo Kujore lo pariwo sita pe awọn ọmọ Naijiria ko nan an ni rara lati ba ẹbi oloogbe kẹdun.