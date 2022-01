Bola Tinubu: INEC ní PVC kìí parí iṣẹ́, bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ kìí lọ lórí rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, INEC

Ajọ to n ri si eto idibo ni Naijiria, INEC, ti sọ fun BBC pe kaadi idibo, PVC, ki pari iṣẹ lodi si ọrọ ti oludije sipo Aarẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu APC, Bola Ahmed Tinubu sọ.Ọrọ yii lo n jade lẹyin ti fidio kan ti Tinubu ti sọ pe ọpọ kaadi idibo to wa lode lo ti pari iṣẹ tawọn eeyan ko si mọ.Ninu fidio naa, nibi ti oloṣelu naa ti wọ ibomu, lo ti sọ pe "Wọn le ma tete sọ fun yin… PVC ti pari iṣẹ."Tinubu tẹsiwaju pe "Ẹ ni lati tete pin ọrọ yii kaakiri awọn ijọba ibilẹ atawọn wọọdu, lai wo bi yoo ṣe lera to."

Ẹlẹ́ṣin tó gbé òkú Ọba Wukari pọ̀n wọ inú igbó rèé o! Ó sọ ìrírí rẹ ó sì tún já irọ ìròyìn orí ayélujára nípa rẹ̀Bo tilẹjẹ pe a ko le sọ ohun ti Tinubu ni ki awọn eeyan oun pin kaakiri awọn wọọdu, ṣugbọn o tẹsiwaju pe "Adinku n ba bi eto idibo ṣe n waye nitori pe awọn kaadi ti idibo ti n pari iṣẹ."Ẹwẹ, nigba ti BBC kan si alaga ajọ INEC ni ipinlẹ Anambra, Nkwachukwu Orji, o ni ko si nnkan to n jẹ pe kaadi idibo, PVC, n pari iṣẹ.Gẹgẹ bii nnkan to sọ, ayipada kan ṣoṣo to le waye si kaadi idibo ki ẹni to ni kaadi paarọ ibi to n gbe, ko si ni ki ajọ INEC yi adirẹsi ounn ati ibudo idibo pada.Oṣiṣẹ INEC mii ti ko fẹ ki a darukọ oun ṣalaye pe "Kaadi idibo ko dabi kaadi to fun awọn awakọ laṣẹ lati wa ọkọ loju popo, ọjọ kii lọ lori rẹ, bẹẹ si ni kii pari iṣẹ."

