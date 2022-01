Ex-ALGON N1billion: Owó ẹjọ́ Makinde dá wàhálà sílẹ̀ láàrín àwọn adárí káńsù lásíkò Ajimobi l'Oyo

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Koda, ko yọ awọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) lapa keji ni ipinlẹ Ọyọ.

Bi ẹ ko ba ni gbagbe, ni ọdun 2021 ni ile ẹjọ to ga julọ lorilẹede Naijiria gbe idajọ kalẹ pe ki ijọba ipinlẹ Ọyọ san gbogbo owo oṣu atawọn ajẹmọnu to tọ sawọn alaga kansu.

Ti wọn si tun pin aadọrun ẹgbẹrun (N90,000) fun ọkọọkan awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff).

Ki ni iha t'awọn adari ijọba ibilẹ ti wọn dibo yankọ si ọrọ naa?

Ninu ọrọ to sọ fun BBC News Yoruba, alaga ẹgbẹ awọn alaga kansu ti gomina Makinde le kuro nipo naa, Ọmọọba Abass Alẹṣinlọyẹ ṣalaye pe, ko si ọrọ pinpin owo laarin awọn atawọn awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super'.

Koda, O ni ko kan awọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) nitori pe gẹgẹ bi idajọ ile ẹjọ giga julọ ni Naijiria ṣe gbe e kalẹ.

Ọmọọba Alẹsinlọyẹ ni awọn alaga, igbakeji wọn ati kansilọ kansu naa kan woye ninu aanu wọn lati fi lara owo ti wọn fun wọn tọrẹ fun awọn awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) naa ni.

Ẹ wo apo iṣuna agbẹjọro to gbọ ẹjọ naa, aṣuwọn wọn ni wọn fi n san owo naa.

Evangelist Funmilayo Adebayo Mummy G.O: Ìgbà tí mo wà ní ìjọ́ba òkùnkùn, gbogbo ayé ló fẹ́

O ni bi awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) naa ba si wo o pe awọn lẹtọ sii labẹ idajọ naa, a jẹ pe awọn ati gomina ipinlẹ Ọyọ ati ijọba ipinlẹ Ọyọ ni ẹlẹjọ.

Ki lawọn Super, akọwe ijọba ibilẹ ti Makinde yọ nipo naa n sọ bayii?

Ni bi a ṣe n sọrọ yii, awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) ti n gbe igbesẹ lati gba ile ẹjọ lọ lati tako ohun ti wọn pe ni iwa wọbia awọn adari ijọba ibilẹ ti wọn dibo yan naa.

Awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) ti fi atẹjade kan sita.

Won ni iwa ọbayejẹ gba lawọn adari ijọba ibilẹ naa hu si awọn nitoripe niwoye awọn, ko si bi wọn ṣe le to o, pataki ni wọn ninu eto iṣejọba ibilẹ nigba naa.

Amọṣa, kii ṣe gbogbo awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) lo wa lori igbesẹ yii.

Arakunrin Taiwo Bamigbade to figba kan ri jẹ alamojuto ẹka iṣẹ ode nijọba ibilẹ Inu kan LCDA ti olu ileeṣẹ ijọba ibilẹ naa fikalẹ si ilu Ajia ṣalaye fun BBC News Yoruba pe aimoore gba a lo n da awọn akẹgbẹ oun laamu nitori pe wọn ko mọ ipo wọn ni.

Iwọnba perete lawọn to lọ si ile ẹjọ ninu wọn.

Taiwo ni fi kun un pe alaga ẹgbẹ awọn alaga kansu ti wọn dibo yan labẹ iṣejọba gomina ana, Sẹnetọ Ajimọbi, iyẹn Ọmọọba Abass Alẹshinlọyẹ lo rọ awọn akẹgbẹ rẹ lati ya owo diẹ sọtọ ninu owo to ba kan olukuluku wọn lati le e fun awọn awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) naa.

Ki ni igbesẹ ti wọn fẹ gbe bayii?

Ni bi a ṣe n ko iroyin yii jọ, ohun ti a gbọ ni pe, awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) naa ti n wa ọna lati da owo jọ fun ipẹjọ lori ọrọ naa.

Awon to gba tẹlẹ pe ki wọn yọ lara owo to kan wọn fun awọn awọn akọwe ijọba ibilẹ, awọn alamojuto ẹka iṣejọba nijọba ibilẹ ti ọpọ mọ si 'Super' atawọn akọwe ijọba ibilẹ ati olori oṣiṣẹ lọfiisi alaga ijọba ibilẹ (Chief of staff) naa ni wọn ti fariga bayii pe ko ni le e ri bẹẹ mọ nitori iwa ti wọn hu naa.